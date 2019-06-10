В летнем лагере на Буковине отравились 30 детей

Специалисты выясняют, что послужило причиной болезни.

Сразу 30 детей почувствовали себя плохо во время отдыха в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине.

По свидетельствам медиков, которые работают на месте, у всех проявления отравления. Об этом сообщает местное агенство "АСС".

"Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины. Как рассказал журналистам этого агентства заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Сергей Торский, сегодня, 9 июня, получили сообщение о жалобы на боль в животе и рвоту у 30 детей, которые отдыхают в лагере в Репужинцях. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставнивской ЦРБ", - говорится в сообщении.

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По словам руководителя ГУ Держпродспоживслужби Черновицкой области Александра Александрюка, который также находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Держпродспоживслужби и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - говорит он.