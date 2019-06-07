Супрун рассказала, что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет

Ульяна Супрун перечислила предметы, которые глотают дети и объяснила, чем это опасно.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что чаще всего глотают дети, почему это опасно, как предотвратить такие ситуации и в каких случаях следует срочно обращаться к врачу.

Как пишет Супрун на странице в Facebook, посторонние предметы могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт.

По ее словам, в зоне риска дети от 1 до 3 лет, поскольку они чаще едят что-то совсем несъедобное. Зафиксированы случаи проглатывания булавки в возрасте 1, 7 и 9 месяцев.

"Часто это случается вследствие того, что родители оставляют ребенка без присмотра или же сознательно позволяют играть предметами, которые содержат опасные детали. Увеличению количества несчастных случаев также способствует свободная продажа некачественных или запрещенных для определенного возраста детей игрушек. Бывают случаи, когда старшие братья или сестры во время игры “кормят” младших батарейками, монетами, стеклянными шариками для декора", - говорится в сообщении.

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Супрун перечислила предметы, которые глотают дети и объяснила, чем это опасно.

В частности, речь идет о кнопкоподобных литиевых батарейках. "Они широко используются как элементы питания во многих предметах быта и игрушках. Попадая в желудочно-кишечный тракт, батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры свыше 100 градусов. Из-за этого из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек", - пишет Супрун.

Также дети могут проглотить детские конструкторы, которые часто содержат много маленьких высокомощных магнитов. "В случае проглатывания органы (желудок, кишечник), которые находятся между магнитами подвергаются воздействию высокого давления - вследствие притяжения магнитов друг к другу. После чего возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. В таком случае ребенок будет нуждаться в сложной операции", - отмечает глава Минздрава.

Опасны и популярные сегодня гидрогелевые шарики, которые широко используются для интерьера, или в качестве украшений для растений. "Когда такие шарики попадают в желудок, они могут значительно увеличиваться в объеме и приводить к кишечной непроходимости. Такую же опасность представляют все супервпитывающие объекты, которые быстро разбухают в воде", - говорится в сообщении.

Опасны также безоары. Это инородные тела, формирующиеся при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, которые постепенно накапливаются в желудке.

Безоары могут формироваться от нескольких дней до неопределенного промежутка времени. Они могут достигать очень больших размеров и заполнять весь объем желудка. Долгое время это может не вызывать никаких симптомов. С увеличением размера безоара в желудке, появляются боль и тяжесть, снижение аппетита, тошнота и рвота, потеря веса.

Большие безоары могут вызывать тяжелые осложнения: кишечную непроходимость, язвы, перфорации, кровотечения. Чтобы их устранить - требуется оперативное вмешательство.

У детей чаще бывают трихобезоары, возникающие вследствие так называемого “синдрома Рапунцель”. Он проявляется вырыванием своих или, например, маминых волос и постоянным глотанием. Со временем этот волос накапливается в желудке.

Также могут образовываться фитобезоары. Они формируются вследствие потребления большого количества хурмы и других продуктов растительного происхождения, содержащих много клетчатки.

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Пиксобезоары возникают в результате постоянного проглатывания жевательной резинки или пластилина.

"Проявления проглатывания инородного тела у ребенка зависят от его расположения. Инородное тело в пищеводе может вызвать слюнотечение, боль за грудиной, невозможность проглотить даже жидкость. В желудке или кишечнике - как правило бессимптомные. При вдыхании инородного тела в дыхательные пути возможно затрудненное дыхание, кашель. Иногда таких детей долго безуспешно лечат от бронхита", - говорит Ульяна Супрун.

Чтобы уберечь ребенка от глотания инородных предметов, глава Минздрава советует родителям обращать внимание на возрастные ограничения - не давать маленьким детям те игрушки, которые не предусмотренные для их возраста. Игрушки для детей старшего возраста могут содержать мелкие детали.

Также Супрун советует не оставлять мелкие вещи в зоне доступности ребенка. "Храните деньги в кошельках, батарейки в ящиках, а украшения в шкатулках. Все это не менее важно, чем постоянно убирать дома и прятать от детей лекарства", - говорится в сообщении.

"Если дети совсем маленькие, постарайтесь не покупать домой ничего, что имеет маленькие магниты и игрушки, для работы которых нужны маленькие батарейки. Если имеете нескольких детей, попробуйте объяснить старшим, какие предметы опасно давать малышам. Предложите сразу прятать такие вещи", - добавляет Супрун.

Глава Минздрава также призывает родителей немедленно и обязательно обратиться к врачу, если ребенок проглотил: батарейку любого размера; один или несколько магнитов; любое инородное тело, что вызывает слюнотечение, рвоту, невозможность самостоятельно глотать; любое постороннее тело, имеющее колющее, режущее или острое строение.

"В любом случае, если предполагаете, что ребенок проглотил инородный предмет, нужно проконсультироваться с семейным врачом для определения дальнейшей тактики. Если ребенок не имеет жалоб на самочувствие и может рассказать, что именно проглотил, и это не батарейки, магниты или острые предметы - нет необходимости обращаться за медицинской помощью. Но в любом случае стоит проконсультироваться с семейным врачом или педиатром", - отмечает Супрун.

Но если появляются кашель, постоянное слюноотделение, проблемы с глотанием, тошнота, боль в груди, в животе, проблемы с тем, чтобы пойти в туалет, кровь в выделениях или ребенку трудно дышать - необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что кислородные коктейли бесполезны и является "торговлей воздухом".