Доктор Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев при ударах

Педиатр предупреждает, что к любому удару по голове стоит отнестись с серьезно.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, в каких случаях при травмах головы у младенца следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В большинстве случаев травмы головы у младенцев заканчиваются благополучно, рассказал педиатр на своей Instagram-странице.

Также у младенцев есть подвижные и податливые швы, так называемые "роднички", которые снижают риск травмирования головы.

Тем не менее, педиатр предупреждает, что к любому удару по голове стоит отнестись с серьезно, поскольку при травмировании возможны опасные повреждения мозга и кровотечения в полости черепа.

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Комаровский рассказал об опасных симптомах при травмах головы у детей, которые требуют немедленного обращения к врачу:

- потеря сознания, независимо от продолжительности;

- неакдеватное поведение;

- подозрительная сонливость;

- возникновение судорог;

- приступы рвоты - более одного;

- неспособность двигать ногой или рукой;

- разница в размерах зрачков;

- темные пятна под глазами и за ушами;

- кровотечение из носа или ушей;

- появление бесцветной жидкости из ушей или носа.

Комаровский подчеркнул, что опасные симптомы могут появиться не сразу, поэтому родители должны внимательно наблюдать за ребенком как минимум в течение 24 часов после травмы головы, даже если эта травма кажется незначительной.

Ранее доктор Комаровский ответил на вопросы родителей о том, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн и не заразно ли это для других детей.