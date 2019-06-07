Доктор Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев при ударах
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, в каких случаях при травмах головы у младенца следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
В большинстве случаев травмы головы у младенцев заканчиваются благополучно, рассказал педиатр на своей Instagram-странице.
Также у младенцев есть подвижные и податливые швы, так называемые "роднички", которые снижают риск травмирования головы.
Тем не менее, педиатр предупреждает, что к любому удару по голове стоит отнестись с серьезно, поскольку при травмировании возможны опасные повреждения мозга и кровотечения в полости черепа.
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Комаровский рассказал об опасных симптомах при травмах головы у детей, которые требуют немедленного обращения к врачу:
- потеря сознания, независимо от продолжительности;
- неакдеватное поведение;
- подозрительная сонливость;
- возникновение судорог;
- приступы рвоты - более одного;
- неспособность двигать ногой или рукой;
- разница в размерах зрачков;
- темные пятна под глазами и за ушами;
- кровотечение из носа или ушей;
- появление бесцветной жидкости из ушей или носа.
Комаровский подчеркнул, что опасные симптомы могут появиться не сразу, поэтому родители должны внимательно наблюдать за ребенком как минимум в течение 24 часов после травмы головы, даже если эта травма кажется незначительной.
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