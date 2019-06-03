В Одессе в больнице умер 6-месячный ребенок

Мать ребенка обвиняет врачей в халатности.

В Одесской городской инфекционной больнице умер 6-месячный ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила главврач больницы Светлана Лаврюкова.

По ее словам, мальчика доставили в медучреждение автомобилем скорой помощи в пятницу, 31 мая. Ему был поставлен диагноз «острый энтероколит и анемия».

«Ребенок поступил 31 мая около 22.00, умер 1 июня в 17 часов. Все это время ребенок находился в реанимации, ему делали все необходимые процедуры, в том числе, переливание крови. Вначале ему стало лучше, но потом началось резкое ухудшение…», - сказала Лаврюкова.

Она утверждает, что реаниматологи провели все необходимые процедуры.

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Тело направлено на экспертизу, которая должна установить причины смерти.

В свою очередь мать ребенка Татьяна Шматковская сообщила журналистам, что ребенок хоть и недобирал в весе последние 2 месяца, но проблем со здоровьем у него не было – все анализы соответствовали норме и он был привит.

Женщина утверждает, что на прошлой неделе у ребенка началось расстройство пищеварения, и она сразу обратилась к участковому педиатру, который назначил лечение.

По словам матери, в пятницу вечером она вызвала скорую помощь, которая доставила ребенка в инфекционную больницу, где его не приняли, перенаправив в Одесскую областную детскую больницу. Однако, осмотрев его, медики снова направили малыша в инфекционную больницу. Шматковская утверждает, что врачи проявили халатность, что и привело к гибели ребенка. С соответствующим заявлением она обратилась в полицию.