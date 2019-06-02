Вреднее сигарет: Супрун опровергла миф о «безопасности» кальяна

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, которые в том числе присущи и дыму сигарет.

Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам, однако это не так. Курение кальяна может нанести организму существенный вред, предупреждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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В своем Facebook глава Минздрава опровергла распространенный миф о том, что в кальяне табачный дым становится более безопасным, поскольку проходит через воду.

«Кальяны более опасны, чем принято считать. И даже более опасны чем сигареты. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма», - говорит Супрун.

По ее словам, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, которые в том числе присущи и дыму сигарет.

«Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксии», - предупреждает она.

Супрун подчеркивает, что дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости. Даже один “сеанс” курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.

Глава Минздрава отмечает, что дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют высокий риск развития респираторных заболеваний. А также могут рожать с меньшим весом, чем дети некурящих.

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как в сигаретах. При этом, даже если курить так называемый безникотиновый кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние части легких, повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

Супрун указывает и на другую опасность курения кальяна: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции

«Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы — вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян — нет. Заботьтесь о своем здоровье и не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами», - подытожила она.

Ранее Супрун предупредила украинцев от пагубной привычки, которая вызывает рак.