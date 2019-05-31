Легализация медицинской марихуаны в Украине: депутат назвал дату, когда Рада может рассмотреть законопроект

Все парламентские фракции и группы работают над тем, чтобы законопроект стал первым вопросом 6 июня.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса 6 июня.

Об этом на Международной медицинской каннабис-конференции сообщил народный депутат Украины Александр Опанасенко, передает "Громадське".

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Он отметил, что все парламентские фракции и группы работают над тем, чтобы законопроект стал первым вопросом 6 июня.

"Есть ожидания, что в этот день будет достаточно народных депутатов для того, чтобы проголосовать и принять его в первом чтении. А если удастся, если найдется компромисс, возможно, даже в целом", — сказал Опанасенко.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Ранее, 30 января, на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Документ набрал необходимое количество голосов.