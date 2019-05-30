В Киеве врачи отказались удалить клеща у ребенка

Женщина звонила в "скорую", ей сказали, что с таким вопросом обязаны помочь в любом травмпункте.

Врачи травмпункта детской больницы №7 в Печерском районе Киева отказались удалить клеща ребенку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист-криминолог Анна Маляр. Инцидент произошел ночью 30 мая, когда они с ребенком обратились в травмпункт по улице Подвысоцкого.

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Решение не помогать врачи объяснили тем, что в челюстно-мозговом отделении якобы не могут заниматься травмами конечностей, добавив, что у них нет лаборатории и возможностей для обязательного исследования клеща.

Доводы матери о своих правах и обязанностях на медиков не подействовали. Затем Маляр поехала в "Охматдет", где ее ребенку оказали помощь.

"Выяснилось, что никакой лаборатории и обязательного исследования клеща не нужно. Это на усмотрение родителей. Ключевое — обследование ребенка", - подытожила мать.

Ранее УНИАН рассказал, как защититься от укусов и правильно удалить клеща.