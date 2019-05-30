Супрун предостерегает украинцев от пагубной привычки, вызывающей рак

Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз, рассказала Супрун.

Ежегодно на планете из-за курения умирают 7 миллионов человек. 900 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.

Сегодня курит около 7 миллионов украинцев. От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тысяч, пишет на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Она перечислила факты о негативном влиянии курения:

1. Сигаретный дым содержит более 4 тысяч компонентов, в том числе угарный газ, никотин и его производные, смолу, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводы и другие соединения, многие из которых являются канцерогенами.

2. Хроническое обструктивное заболевание легких занимает третье место в структуре смертности во всем мире. Чаще всего эта болезнь поражает курильщиков.

3. В 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за курения. Курение повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

4. Курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

5. Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз. Чем старше человек и чем больше он курит, тем выше шансы появления рака легких.

"Это совсем не исчерпывающий список всех последствий курения для здоровья. Но этого уже должно быть достаточно, чтобы уже в ближайшее время запланировать день с пометкой "бросить курить", - подытожила Супрун.