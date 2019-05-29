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Диетолог назвала топ-5 вредных привычек, которые портят фигуру

15:06, 29 мая 2019
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Соки, газировки, смузи, лимонады часто содержат очень много сахара / фото pixabay.com

Эксперт на своей странице в Instagram объяснила, что мешает обзавестись желаемыми формами.

1. Дополнительные перекусы

Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. 

2. Чае- и кофепития

Прививайте себе культуру чаепития, советует эксперт. Просто чай с лимоном, кофе черный или с молоком. Вместо печенья и конфет - нарезанные фрукты/овощи. 

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3. Отсутствие планирования

Не обязательно писать себе меню на день, но необходимо планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать, где или что взять с собой. 

4. Сладкие напитки

Если хочется пить - выбирайте воду либо  натуральные морсы без сахара. Соки, газировки, смузи, лимонады часто содержат очень много сахара и дополнительных калорий.

5. Обезжиренные продукты

Эксперт считает обезжиренные продукты бесполезными, они часто содержат стабилизаторы и загустители, плохо насыщают, и скоро вы опять захотите есть.

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Теги: #похудение#диетология