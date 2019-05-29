Супрун объяснила, как отличить сердечный приступ от панической атаки

Также и.о. главы Минздрава объяснила, как действовать при панических атаках и сердечном приступе.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о симптомах сердечного приступа и панической атаки.

Это удушье и учащенное сердцебиение, боль в груди, головокружение, онемение рук и ног, потливость и дрожь. У многих людей эти симптомы создают ощущение потери контроля, порой кажется, что вы даже умираете, Супрун пишет на своей странице в Facebook.

"Очень важно не спутать паническую атаку с сердечным приступом и наоборот. Это крайне опасно для здоровья и жизни. Важно учитывать свое состояние и вовремя реагировать и действовать", - отметила и.о. главы Минздрава.

1. Панические атаки характеризуют как ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха. Наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. Усложняется дыхание, быстро бьется сердце, расширяются зрачки, желудок перестает работать, конечности могут неметь, в голове кружиться. Но какими бы страшными не были симптомы панической атаки, они не представляют смертельной опасности.

2. Сердечный приступ (приступ стенокардии) происходит из-за несоответствия между повышенной потребностью сердца в кислороде и возможностью его доставить через суженные сердечные сосуды. В это время сердце не получает достаточно кислорода. К примеру, он может возникнуть во время интенсивной физической нагрузки, когда учащается частота сердечных сокращений.

Как распознать паническую атаку и сердечный приступ:

Начало

▪ Если после длительного стресса — это может быть паническая атака.

▪ Если же перед этим вы занимались интенсивной физической активностью или даже просто поднимались по лестнице — это может быть сердечный приступ.

Характер боли

▪ Во время панической атаки боль в груди острая и “колючая”, обычно она локализована по центру.

▪ Во время сердечного приступа может быть ощущение сдавливания изнутри и тяжести за грудиной. Боль может “отдавать” в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева. Но это наблюдается не во всех случаях.

▪ И во время панической атаки, и во время сердечного приступа может возникать затруднение дыхания, резкая слабость, учащенное сердцебиение, головокружение, тошнота и рвота.

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Продолжительность симптомов

▪ Паническая атака может длиться от 5 до 30 минут.

▪ Симптомы сердечного приступа могут исчезнуть через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения объяснила, как действовать при панических атаках и сердечном приступе.

В случае панической атаки Супрун советует успокоиться, помнить, что паническая атака проходит и не представляет угрозы жизни. Помочь могут дыхательные упражнения и поддержка близких. Вызывать скорую следует, если через полчаса не стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя.

В случае сердечного приступа нужно успокоиться и прекратить физическую нагрузку. Позвонить своему врачу — врач может назначить прием нитроглицерина. Если приступ не удается снять в течение 15-20 минут — немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь. Ведь сердечный приступ, который длится более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда.

"Вызвать помощь также необходимо, если вы имеете хотя бы один из этих симптомов: боль постоянная и становится более интенсивной, боль волнообразно повторяется в состоянии покоя, возникает резкая слабость, чувство страха, учащается пульс или резко колеблется артериальное давление", - отметила и.о. главы Минздрава.

При этом отмечается, что у женщин инфаркт может проявляться иначе — могут побаливать одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот, часто болит между лопатками, дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не болит. Очень важно учитывать эти различия.

"Паническая атака не может вызвать сердечный приступ, но стресс и тревога могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых болезней. Некоторые исследования указывают, что люди, которые имеют тревожные расстройства, могут иметь более высокие риски развития болезней сердца", - подытожила Супрун.