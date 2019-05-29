На Ивано-Франковщине отравились дети, приехавшие на отдых из Запорожья

17 детей и 2 воспитатели из Запорожья приехали отдыхать в Прикарпатье 26 мая, а уже вечером 27 мая трем детям стало плохо.

В Ивано-Франковской области четверо детей из Запорожья госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Отмечается, что 28 мая поступила информация от дежурного врача Яремчанской центральной больницы о том, что в лечебное учреждение обратились 9 детей, из которых госпитализированы 4 - все жители города Запорожье. В настоящее время дети находятся в инфекционном отделении Яремчанской больницы в удовлетворительном состоянии. Согласно информации Государственного учреждения «Ивано-Франковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», предварительный диагноз - «острый гастроэнтероколит».

Установлено, что госпитализированные лица 27 мая находились на отдыхе в усадьбе «У Мирона» в г. Яремче и получали питание в указанном учреждении.

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17 детей и 2 воспитателя из Запорожья приехали 26 мая на Прикарпатье отдыхать, а уже вечером 27 мая троим детям стало плохо.

В Главном управлении Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области создана комиссия по расследованию факта отравления. В ходе санитарно-эпидемиологического обследования заведения установлено, что отдых детей проводился согласно гражданско-правовому соглашению между собственником усадьбы и руководителем детской группы на услуги проживания и питания детей.

Также заведение не было включено в перечень детских учреждений оздоровления и отдыха Ивано-Франковской области.

Руководители детской отпускной группы и владельцы усадьбы не предупредили органы местного самоуправления за 10 дней о заезде детей. Владелец усадьбы не зарегистрирован как производитель пищевой продукции. Обследование заведения перед заездом детей не проводилось.

Во время эпидобследования отобраны пробы воды, смывы на содержание патогенной микрофлоры.

По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, в частности, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.