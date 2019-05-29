Магнитные бури в июне 2019: когда на Землю обрушатся метеоудары и как уберечься

В мае будет несколько довольно ощутимых метеоударов.

По сравнению с майским календарь магнитных бурь на июнь 2019 выглядит довольно оптимистично.

Впрочем, в этом месяце несколько довольно ощутимых метеоударов все же будет, пишет "Главред".

Магнитные бури в июне 2019: когда, какого числа

3 июня – первая сильная магнитная буря ожидается в этот день;

8 июня – средние магнитные колебания: общее недомогание, снижение работоспособности;

9 июня – мощнейшая магнитная буря в июне 2019: повышенное эмоциональное напряжение, принимать лекарства от хронических соматических заболеваний лучше начать заранее. Последствия бури будут ощущаться даже на следующий день, 10 июня;

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10 июня –магнитное колебание средней силы. Ощущаются последствия бури предыдущего дня;

19 июня – еще одна сильная магнитная буря: стоит следить за питанием, пить побольше воды и не перенапрягаться без острой потребности;

28-30 июня – магнитные бури в 4-5 баллов: метеозависимым людям стоит поберечь здоровье. У метеозависимых людей ухудшение самочувствия начнется еще накануне, 27 июня.

При этом стоит отметить, что накануне и после этих дат также может ощущаться влияние приближающихся/затихающих бурь. Поэтому стоит чутко прислушиваться к своему организму в это время и при необходимости давать себе послабление с физическими нагрузками, а также не нагружать желудок жирной или излишне соленой пищей.

Симптомы при магнитных бурях

- сонливость или, наоборот, бессонницу;

- внезапное ухудшение самочувствия,

- раздражительность,

- рассеянность внимания.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.

Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды.

Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.