Супрун рассказала, как готовиться к беременности

Большинство здоровых пар могут зачать ребенка в течение 6-12 месяцев, отметила Супрун.

В Минздраве Украины призывают будущих родителей планировать беременность и готовиться к зачатию, а также консультироваться с врачом.

О подготовке к зачатию и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook.

1. Сдать общий анализ крови - это позволит выявить воспалительные процессы или анемию и назначить дополнительные обследования и лечения.

2. Пройти диагностику инфекционных болезней - обоим партнерам следует пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес и наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмоз, корь.

3.Обновите или сделайте прививки.Инфекционные заболевания во время беременности - значительный риск для физического и умственного развития ребенка. Если вы не болели ветрянкой, лучше сделайте прививки до зачатия ребенка. Если один из партнеров - носитель вируса гепатита В, то другому следует пройти вакцинацию.

4. Бросьте курить, употреблять алкоголь и наркотики. Это касается обоих будущих родителей.

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5. Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами. Ряд лекарств запрещен во время беременности.

6. Нормализуйте вес. Это важно как для женщин, такие мужчин. Нормальный вес - это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25.

7. Проверьте состояние щитовидной железы.Проблемы с щитовидной железой как недостаток гормонов, так и их избыток могут приводить к осложнению беременности, пре-эклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития.

8. Пейте нужные витамины: фолиевая кислота (витамин В9), веганам или людям с заболеваниями кишечника или печени могут понадобиться добавки витамина В12, витамин Е перед зачатием.

9. Пройдите осмотр у гинеколога.

Супрун отметила, что большинство здоровых пар могут зачать ребенка в течение 6-12 месяцев. Женщинам старше 35 лет может потребоваться вдвое больше времени.

"Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее", - отметила и.о. главы Минздрава.

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