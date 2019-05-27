Украинские аптеки в апреле получили за "доступные лекарства" более 45 млн грн

По состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждений - юридических лиц заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации «Доступные лекарства».

Национальная служба здоровья выплатила аптекам 45,3 млн грн по программе "Доступные лекарства" в апреле.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, лидерами по выплатам от НСЗУ в апреле стали Днепропетровская (5,16 млн грн), Львовская (4,42 млн грн) области и Киев (4,3 млн грн).

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По состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждений - юридических лиц заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".

Напомним, 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой "Доступные лекарства", начали получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.

Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация. В случае, если вы еще не выбрали своего врача, декларацию можно подписать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".