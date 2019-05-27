Диетолог рассказала, как сделать талию стройной

Физические упражнения ускорят процесс формирования стройной талии, отметила эксперт.

Едва ли не каждая женщина мечтает о подтянутой фигуре, особенно о стройной талии. Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры можно с помощью трех простых правил.

Читайте такжеЭксперты посоветовали, как похудеть без диет и упражнений

Диетолог Елена Кален рассказала "Здоровью 24", что быстро можно убрать лишние килограммы с живота даже без изнурительных тренировок.

Три правила для стройной талии:

- кушать, когда проголодаешься, и до момента ощущения сытости;

- делать упражнения на растяжку;

- качать пресс.

По словам диетолога, для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо и сколько пищи употреблять, чтобы насытиться.

Специалист добавила, что физические упражнения ускорят процесс формирования стройной талии, но не являются обязательными для похудения.

Ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.