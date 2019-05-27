Диетолог рассказала, как сделать талию стройной
Едва ли не каждая женщина мечтает о подтянутой фигуре, особенно о стройной талии. Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры можно с помощью трех простых правил.
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Диетолог Елена Кален рассказала "Здоровью 24", что быстро можно убрать лишние килограммы с живота даже без изнурительных тренировок.
Три правила для стройной талии:
- кушать, когда проголодаешься, и до момента ощущения сытости;
- делать упражнения на растяжку;
- качать пресс.
По словам диетолога, для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо и сколько пищи употреблять, чтобы насытиться.
Специалист добавила, что физические упражнения ускорят процесс формирования стройной талии, но не являются обязательными для похудения.
Ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.