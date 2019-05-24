Доктор Комаровский развеял миф о дерматите у детей (видео)

Атопический дерматит – это одна из самых частых, самых распространенных проблем педиатрии, отметил врач.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, достаточно ли похода к дерматологу, если у ребенка дерматит.

Это принципиально неверно ходить с атопическим дерматитом к дерматологу, подчеркнул врач на своей странице в Instagram.

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"Понимаете, атопический дерматит – это одна из самых частых, самых распространенных проблем педиатрии. Это как с насморком ходить к отоларингологу. Атопический дерматит – это общепедиатрическая проблема, которая решается не только обработкой кожи, но решается коррекцией параметров образа жизни", - отметил Комаровский.

По его словам, это препараты, не только наносимые на кожу, но и определенные лекарства внутрь, это коррекция питания, это регулирование стула.

"Более того, если педиатр отправил вас с атопическим дерматитом к дерматологу, лучше ищите другого педиатра", - подытожил доктор.

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