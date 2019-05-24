Эксперты посоветовали, как похудеть без диет и упражнений

За неделю можно сбросить от 500 г до 3 кг.

Вы хотите похудеть, но у вас не хватает мотивации заниматься спортом и придерживаться диеты?

Следуя пяти советам, вы сможете сбросить лишний вес, практически не меняя свой рацион. Грейпфрут, корица, жгучий перец помогут ускорить метаболизм, тем самым способствуя похудению, рассказали эксперты "Сегодня Lifestyle".

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1. Заварите себе 300 мл крепкого настоящего кофе (растворимый не подходит), добавьте в него побольше корицы, ванилина и красного перца. Одна такая смесь в день поможет вам серьезно ускорить метаболизм. Это реально работает, но не пейте очень много, помните о своем здоровье.

2. Съедайте по половинке грейпфрута перед каждым приемом пищи, что бы это не было. Даже если собираетесь съесть маленькую конфетку. Грейпфрут – один из самых эффективных сжигателей жира.

3. Налейте в чашку (200 мл) горячей воды, насыпьте туда корицы. Оставьте на полчаса остыть. В уже холодную жидкость добавьте мед. Полчашки выпейте сразу перед сном, а оставшуюся половину – утром натощак.

4. Выпивайте по 2 стакана чистой воды за 10-15 минут до еды. Это сильно ускоряет метаболизм, помогает пище правильно перевариваться, не откладывая в жир.

5. Жуйте каждый кусочек не менее 50 раз. "Еду надо пить, напитки надо есть" – вот девиз древних буддийских монахов, которые отличались своей худощавостью в древности, когда этот обычай соблюдался.

Всего лишь соблюдая 1-2 из этих правил, вы сможете сбросить 0,5-3 кг за неделю, не ограничивая себя в питании. Ну, а если вы сможете придерживаться всех пяти пунктов, то вы неизбежно потеряете не меньше 3 кг всего за 7 дней.

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