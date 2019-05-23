В парках Украины начали травить клещей: есть ли угроза для людей

Паразиты любят сырость и дожди, отметила эксперт.

В этом году в крупных парках Украины очень много клещей, поэтому их начали обрабатывать специальной химией.

Во время дезинфекции рекомендуется не посещать парки людям и животным. "Буквально через два-три часа люди могут спокойно здесь отдыхать", - рассказала в эфире "Завтрака с 1+1" завотделом профилактической дезинфекции Таисия Приймас.

Она работает в респираторе, резиновых перчатках и халате. "Не синего цвета, не зеленого, а именно белого цвета (халат – ред.). Чтобы и нас видели люди, и клещ – мы же тоже люди, и на нас может сесть клещ", - уточняет она.

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Приймас уничтожает маленьких паразитов уже 25 лет. "В этом году очень много клещей, потому что способствует им погода, они любят дождик, немножко сырости. Это прекрасный период для размножения клещей", - уточняет она.

Отмечается, что женщина делает обработку на рассвете. Несколько часов в парке советует не появляться, но Таисия успокаивает, что получить вредную дозу яда можно лишь в одном случае.

"Если бы человек возле нашей пушки, возле нашего опрыскивателя, то, конечно, будет вредить. Мы обрабатываем клещей препаратом циперметрином. Он не является таким сильно опасным, токсичным", - уточняет завотделом профилактической дезинфекции.

Таким образом, предупреждение обходить парк актуален именно на момент опрыскивания, а уже через час здоровью людей и четвероногих ничего не грозит. После обработки о клещах можно забыть на полтора месяца.

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