В частной клинике на столичном Печерске после липосакции умерла женщина: врачу объявлено подозрение

Прокуроры выяснили, что к смерти пациентки привела халатность врача.

В частной клинике в Киеве 42-летняя женщина умерла после операции по удалению жировой ткани - липосакции.

В смерти пациентки обвиняют хирурга частной клиники косметической хирургии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Отмечается, что смертельная операция была проведена в клинике косметической хирургии, расположенной в Печерском районе города Киева еще в феврале 2017 года. Однако решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медицинских работников, которые занимались оперативным вмешательством, не представлялось возможным из-за длительного проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз.

"Получив заключение комиссионной экспертизы, которая подтвердила результаты первичного исследования установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде", - говорится в сообщении.

Хирургу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия для больного).

Как сообщал УНИАН, анестезиолог со Львовщины, по вине которого умер пациент, получил условный срок.