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В частной клинике на столичном Печерске после липосакции умерла женщина: врачу объявлено подозрение

21:11, 22 мая 2019
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После операции по липосакции в столичной клинике умерла пациентка / фото УНИАН

В смерти пациентки обвиняют хирурга частной клиники косметической хирургии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Отмечается, что смертельная операция была проведена в клинике косметической хирургии, расположенной в Печерском районе города Киева еще в феврале 2017 года. Однако решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медицинских работников, которые занимались оперативным вмешательством, не представлялось возможным из-за длительного проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз.

"Получив заключение комиссионной экспертизы, которая подтвердила результаты первичного исследования установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде", - говорится в сообщении.

Хирургу объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия для больного).

Как сообщал УНИАН, анестезиолог со Львовщины, по вине которого умер пациент, получил условный срок.

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Теги: #Киев#смерть#халатность врачейпогода в Киеве