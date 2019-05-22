Названы привычки, мешающие похудеть
Диетолог Альбина Комиссарова перечислила губительные для привычки, мешающие похудеть.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что в первую очередь необходимо исключить неправильные перекусы.
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Сладкие перекусы
Похудение может затянуться, если в перерывах между основными приемами пищи употреблять глазированные сырки, сладкий йогурт, кофе 3 в 1, "фитнес-батончики". Диетолог советует выбирать фрукты, овощи, несладкий йогурт, батончики из сухофруктов.
Отсутствие полноценного ужина, или "я не ем после 18:00"
Таким способом можно похудеть, но результат не будет долгосрочным, потому что утром будет жуткое чувство голода, которое заканчивается желанием "есть, все что вижу" и перееданием. Диетолог подчеркнула, что ужин должен быть за три часа до сна.
Отработка еды спортом
Успеха не будет, если придерживаться мнения: "съем торт, а завтра отработаю" спортом.
Подмена понятий
"Пп-торт и вафли на фруктозе ещё не факт, что содержат меньше калорий, а если и так, то ощущение безопасности заставит съесть больше", - отметила эксперт.
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