Супрун разрушила миф о болезни, против которой не существует лекарств

Лекарства от кори не существует, защитить от нее может только вакцинация.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила миф о том, что корь — это детская болезнь. Именно поэтому многие взрослые пренебрегают вакцинацией.

Сегодня количество больных корью в Украине постоянно увеличивается. Сейчас зафиксирована крупнейшая вспышка кори за всю историю независимости. С ее начала заболело более 100 тысяч человек, от осложнений скончались 37.

"От последствий этой совсем недетской болезни умерли и взрослые. Только в Киеве в этом году взрослых больных корью на полтысячи больше, чем детей", - подчеркнула Супрун.

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Если не имеете иммунитета, вы можете заразиться, когда:

▪️ оказались на улице даже в ста метрах от больного;

▪️ прошлись в подъезде, где час назад проходил больной;

▪️ зашли в магазин, маршрутку или аптеку, где только что был больной.

9 из 10 невакцинированных людей при контакте с больными заболеют. По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями, от 1 больного корью в среднем заражается 12-18 человек, в то время как от 1 больного гриппом — до 4 человек. Корь значительно заразнее гриппа.

Единственный способ защитить себя и свою семью — сделать прививку. Отказываясь от вакцинации, люди подвергают опасности себя и семью, а также своих друзей, коллег, одноклассников своих детей, соседей и даже случайных прохожих.

"Некоторые украинцы, которые решают не вакцинировать своих детей, находят путь отдать малыша в садик — купить справку о прививках... Купить справку о вакцинации — это примерно как купить заглушку для ремня безопасности "чтобы не пищало". "Липовая" справка о вакцинации для ребенка — это пропуск в инфекционное отделение для целого класса. Или даже школы", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она добавила, что сделать прививку теперь могут все, ведь в Украине отменены любые возрастные ограничения на проведение вакцинации против кори.