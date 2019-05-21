Таблетки вместо уколов: в Украине хотят изменить подход к назначению лекарств

Традиционно уколы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в Украине приоритетным будет применение неинъекционных (пероральных) форм лекарственных средств.

Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава.

Миф, будто уколы более действенны, чем таблетки, распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев неважно, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендована именно инъекционная форма (неотложные состояния, сознания пациента, введение инсулина).

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Почему, если возможно, лучше применять не инъекции

Для пациентов

Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.

Традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей.

Для медработников

Шансы заразиться заболеваниями, например, ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, повышаются при внутривенном введении лекарственного средства. Ведь медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту.

Для медучреждения

Использованные средства для инъекций – опасный острый мусор, подлежащий сложной утилизации. Также необоснованное использование инъекционного введения препаратов приводит к значительным расходам в связи с приобретением расходных материалов (шприцев, игл, ваты, спирта, нагрузки на персонал).

Для бюджета

Цена таблетки и инъекции отличается из-за стоимости флакона или ампулы. Также для введения препарата в инъекционной форме дополнительно нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции, вата или марля, иногда пластырь.