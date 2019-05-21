Минздрав определился с датой конкурса на должность ректора медуниверситета Богомольца

15 мая Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Минздрава, разрешив министерству провести конкурс.

Министерство здравоохранения определилось с датой конкурса на должность ректора Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца.

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Как сообщили в пресс-службе Минздрава, соответствующий конкурс министерство объявило в связи с вступлением в законную силу постановления Киевского апелляционного суда от 15 мая.

Отмечается, что выборы ректора состоятся 30 мая.

К конкурсу допущены три кандидата, которые отвечают требованиям ст. 42 закона "О высшем образовании", а также условиям конкурса - Александр Канюра, Александр Науменко и Юрий Кучин.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2018 года Минздрав отстранил от должности ректора НМУ Екатерину Амосову в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена "Шаг" студентами, которые учатся на стоматологов.

В связи со срывом 20 февраля в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" для более 200 студентов 3-го курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создал комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

30 марта комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт.

Минздрав трижды освобождал Амосову от должности ректора медуниверситета, однако суды восстанавливали ее полномочия.

15 мая Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Минздрава, разрешив министерству провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца.