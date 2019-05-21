В больнице Днепра спасают жизнь бойца ООС, которому пуля прошила голову

В медучреждении находится боец ООС, он в тяжелом состоянии.

В больнице им. Мечникова в Днепре врачи спасают жизнь военного из зоны проведения ООС на Донбассе.

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48-летний боец из Львовской области, фамилию которого не называют, был тяжело ранен вблизи поселка Крымское на Луганщине, сообщает Радио Свобода.

Как рассказал главврач Сергей Рыженко, пуля прошила голову, задев головной мозг. Сейчас боец в коме, на искусственной вентиляции легких. Операция длилась четыре часа.

Ранее в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".