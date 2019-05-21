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В больнице Днепра спасают жизнь бойца ООС, которому пуля прошила голову

10:52, 21 мая 2019
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Операция длилась четыре часа / фото УНИАН

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48-летний боец из Львовской области, фамилию которого не называют, был тяжело ранен вблизи поселка Крымское на Луганщине, сообщает Радио Свобода.

Как рассказал главврач Сергей Рыженко, пуля прошила голову, задев головной мозг. Сейчас боец в коме, на искусственной вентиляции легких. Операция длилась четыре часа.

Ранее в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".

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Теги: #Днепр#Донбасс#раненые в АТОпогода в Днепре