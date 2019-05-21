Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского - СМИ (видео)

В описании к видео утверждается, что Супрун улетела во Франкфурт.

СМИ пишут, что исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского.

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Видео того, как якобы Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, показала "Страна".

Якобы глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.