цей матеріал доступний українською

Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского - СМИ (видео)

09:21, 21 мая 2019
Страна
1770 0

СМИ пишут, что исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеСупрун рассказала, будет ли возглавлять Минздрав при Зеленском

Видео того, как якобы Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, показала "Страна".

Якобы глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон. 

Напомним, Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ульяна Супрун