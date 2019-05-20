В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса

В списке инициаторов законопроекта - более 100 народных депутатов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

Согласно информации на сайте ВРУ, документ зарегистрирован сегодня под номером 10313.

В списке инициаторов законопроекта - более 100 народных депутатов. В настоящее время текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

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Ранее УНИАН сообщал, что комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Ранее, 30 января, на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Документ набрал необходимое количество голосов.