Супрун рассказала, будет ли возглавлять Минздрав при Зеленском

И.о. министра заявила, что отрасль медицины "катастрофически мало финансируемая".

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пока будет работать на должности.

Об этом она сказала журналистам после инаугурации президента Владимира Зеленского, передает Gazeta.ua.

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"Не знаем, как все получится. Есть много юридических вопросов. Уже досрочные выборы. Много вещей, возможно, было сказано (президентом Зеленским. - Ред.) не совсем обоснованно", - отметила она.

На вопрос "Вы остаетесь в должности?" Супрун ответила: "Я остаюсь в должности работать. Так же, как до сегодняшнего дня. Надеюсь, когда будут выборы, тогда будет новый Кабинет министров, новый премьер или тот же. Не знаю, как будет. Будет новая Верховная Рада, новый премьер-министр будет приглашать своих министров. Но мы не пришли за кресло. Мы пришли в министерство делать изменения. Изменения дальше продолжаются. Любой, кто сидит в кресле, должен лишь спрашивать: "Как я могу помочь, чтобы продолжать те изменения, которые начались? Сколько денег можем дать, чтобы повысить финансирование?".

И.о. министра заявила, что отрасль медицины "катастрофически мало финансируемая".

"Хотим, чтобы все, что было на первичном звене, пошло на другие уровни. Ускорить процесс", - добавила Супрун.