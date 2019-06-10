Контроль здоровья – залог долголетия

Резкие перепады температуры могут неблагоприятно сказаться на здоровье человека.

С приходом весны многие люди страдают головными болями чаще обычного. Резкие перепады температуры могут неблагоприятно сказаться на здоровье человека. Хмурое утро сменяет солнечный день, а вечер встречает дождем и ветром. Сидячая работа, компьютер, нехватка витаминов после зимы... И вот уже организм человека подает сигнал - «болит голова». В таких случаях, правильным решением будет использовать приборы для измерения артериального давления, это обезопасит от приема неправильных медикаментов, а, возможно, заставит вас обратиться к врачу сию же секунду.

Как выбрать тонометр

При измерении АД самостоятельно в домашних условиях важно учитывать все особенности организма человека, например, его возраст. Если тонометр предусматривает использование пожилыми людьми, то идеальный аппарат по измерению АД для них будет тонометр автоматического или полуавтоматического типа. Молодым людям и людям среднего возраста, которые ведут более подвижный образ жизни, подойдут как механические тонометры, так автоматические/полуавтоматические тонометры. Кстати, при наличии проблем с сердцем так же важно правильно подобрать модель. Важная деталь - все тонометры с манжетами, необходимо тщательно подбирать. Размер должен соответствовать размеру руки того человека, кому предназначен аппарат. Большая часть приборов выпускаются со стандартным диаметром манжеты, но существуют и такие, которые предназначены для полных людей. Очень важно помнить, что точное измерение давления зависит от правильности крепления манжеты. Кстати, измерение АД производят не только взрослым, но и детям. Для этого существуют специальные детские манжеты, которые крепятся к механическим, автоматическим и полуавтоматическим тонометрам.

Какие существуют виды тонометров?

Механические тонометры: их используют практически все медработники. Эти тонометры состоят из манжеты, резиновой трубки, через которую подсоединена резиновая груша, фонендоскоп и манометр со стрелкой и шкалой.

Автоматические тонометры: тип этих тонометров считается самым удобным в техническом плане, так как для получения результата АД не нужно прилагать особых усилий. В этом тонометре отсутствует груша для нагнетания воздуха.

Принцип работы тонометра

В зависимости от выбранного типа прибора измерения давления, принцип работы несколько отличается. При работе с механическим тонометром принцип работы следующий: 1 – мембрану стетоскопа прикладывают к внутреннему изгибу локтя; 2- манжету плотно фиксируют на руки, а после этого ее нагнетают воздухом с помощью груши до полного передавливания артерии. В этот момент приток крови прекращен. Далее немного повышают, так измерение произойдет более точно; 3 – после этого воздух нужно медленно выпускать, в это время артерия приоткрывается и приток крови возобновляется. Именно сейчас можно услышать первые шумы, давление будет соответствовать показанию верхнего давления. После этого давление снижается, и появляются характерные звуки; 4 – в итоге, артерия полностью открыта и шумы пропадают, а манометр покажет нижнее давление. При процедуре измерения давления автоматическим.

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