Супрун рассказала, как правильно измерить давление

Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.

В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление, такая же тенденция наблюдается и в мире.

Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблемы со здоровьем на начальном этапе и обратиться к врачу, а следовательно, избежать нежелательных последствий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она перечислила основные факты об артериальном давлении, которые стоит знать каждому:

1. Для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм.рт.ст.

2. Давление 140/90 мм рт.ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии.

3. При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85 мм рт.ст.

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4. Когда измеряете давление, нужно придерживаться следующих правил:

- делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу;

- за 30 мин до измерения давления нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения;

- использовать для измерения нужно манжетку соответствующего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина — 12-13 см, длина — 35 см);

- манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, руку должны свободно лежать на столе;

- измерьте давление по меньшей мере дважды с интервалом 1 минута и рассчитайте средний показатель.

"Понятие "рабочего давления" — это миф. Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, поскольку не имеют жалоб и негативных ощущений. Но это не означает, что лечиться не нужно", - подчеркнула Супрун.