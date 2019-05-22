Медицинский центр «Добробут» объединился с «Онко консалтинг Центром» и расширил возможности для раннего выявления и лечения онкозаболеваний

Медицинская сеть «Добробут» открыла свое второе онкологическое отделение на базе клиники «Онко Колсантинг Центр». Теперь у пациентов с онкологией стало еще больше возможностей для ранней диагностики и эффективного лечения таких заболеваний в Украине.

Специалисты медицинской сети «Добробут» говорят: онкология – не приговор, а точная и своевременная диагностика - единственный путь к успешному лечению.

Известный факт, что основная причина высокой смертности от онкологических заболеваний в Украине — позднее выявление болезни. При этом успех лечения на ранних стадиях — более 90%. Год назад, открывая свое онкологическое отделение, «Добробут» взял на себя непростую задачу – изменить отношение людей к данному заболеванию и на практике доказать, что ранняя диагностика продлевает жизнь.

«Для раннего обнаружения онкологических заболеваний регулярно проводят ряд диагностических мероприятий, так называемый скрининг. Скрининг – это выявление онкологических заболеваний в общей популяции здорового населения и проходить его должен каждый человек в определенный период своей жизни. Например, в странах, где скрининги были внедрены в обязательные программы профилактического осмотра, увеличилось количество успешного лечения рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких», - рассказал Кирилл Бурмич, онко-хирург, заместитель главного врача медицинского центра “Добробут”.

Объединение с клиникой «Онко Консалтинг Центр» расширяет возможности пациентов в получении качественной диагностики. Теперь в арсенале Клинического центра Онкологии “Добробут” современное диагностическое оборудование экспертного класса для проведения 36 видов различных обследований.

Например, здесь есть единственный в Украине новейший МРТ аппарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, который, благодаря своей конструкции, позволяет проводить диагностику человеку массой тела до 200 кг. А также компьютерный томограф TOSHIBA Aquilion One, с помощью которого врач, при проведении исследования, получает 640 срезов изображения анатомического объекта с толщиной среза 0,5 мм, благодаря чему можно выявить даже минимальные изменения в организме.

На базе Клинического центра Онкологии “Добробут” будут проводиться и другие современные диагностические процедуры, такие как маммография, УЗИ, видеоцистоскопия и Fusion биопсия под УЗИ/КТ контролем.

Также в «Добробуте» проводят междисциплинарные онкологические врачебные комиссии (консилиумы). «Добробут» - один из немногих медицинских центров в Украине, где внедрена такая практика. Даже в мировой практике мультидисциплинарные комиссии – редкость, в то время как для "Добробута" – это обязательный золотой стандарт.

Мультидисциплинарная комиссия предоставляет консультативный вывод ведущих специалистов страны в разработке персональной тактики лечения. А также, только консилиум, а не хирург, решает нужна ли пациенту операция. Каждый онко-пациент «Добробута», независимо от стадии заболевания, проходит онкологический консилиум для выбора наилучших опций лечения. Это позволяет значительно сэкономить средства и не потерять время.

Команда специалистов высшего уровня и мощная диагностическая база - единственно правильные инвестиции, считают в “Добробуте”. А благодаря инвестиционному партнерству с “Онко Консалтинг Центром”, медицинский центр “Добробут” сможет обеспечить максимально высокий уровень диагностики и лечения пациентов в Украине.

Пройдите тест, специально разработанный онкологами Клинического центра Онкологии «Добробут», на определение склонности к онкозаболеваниям и группам рисков.