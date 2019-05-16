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Страшная статистика: стало известно число жертв гриппа в Украине

19:12, 16 мая 2019
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Среди жертв гриппа - 12 детей / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также отмечается, что с 6 по 12 мая гриппом и ОРВИ в Украине заболели 96 тыс. 722 человека, из них 69,3% - дети в возрасте до 17 лет.

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"Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ несколько повысились по сравнению с предыдущей неделей. В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 251,2 на 100 тысяч населения, что на 51,6% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Эпидемический порог не превышен ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что зарегистрировано 63 летальных случаях, из них 12 - дети до 17 лет.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 161 тыс. 543 человека.

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Теги: #дети#грипп#Украина#жертвы