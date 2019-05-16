Названы пять продуктов, разрушающих женское здоровье

Диетолог советует пить травяной чай, по кофе – не более 1-2 чашек в день. ⠀

Когда мы заботимся о своей фигуре, то речь идет не только о поддержке стройности, но и о здоровье организма.

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которых женщинам желательно избегать, пишет "Здоровье 24".

Соль. Этот продукт вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Диетолог советует изучать этикетки продуктов и уменьшить потребление соли.

Алкоголь. Он нарушает функционирование яичников. Спиртное отрицательно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

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Кофе и чай. Такие напитки плохо влияют на ткань молочных желез. Кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество приводит к перевозбуждению нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника.

Диетолог советует пить травяной чай, по кофе – не более 1-2 чашек в день. ⠀

Сахар. Продукт повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирения внутренних органов.

Стоит отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на смузи – перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени.

Чипсы. Они приводят к изменению обмена веществ, после чего вес при употреблении меньшего количества пищи набирается быстрее. Из-за содержания рафинированного масла чипсы становятся канцерогеном и увеличивают уровень плохого холестерина в крови. Употребление чипсов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции (слабоумия).

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