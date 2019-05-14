В Украине бесплатная диагностика не заработает с 1 июля: названа причина

Из-за технических условий запуск летом оказался практически невозможным.

Национальная служба здоровья Украины, вероятнее всего, не успеет запустить программу "Бесплатная диагностика" до 1 июля 2019 года, как было анонсировано.

Об этом председатель НСЗУ Олег Петренко рассказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 14 мая, сообщает "УП.Життя".

Он пояснил, что из-за технических условий запуск летом оказался практически невозможным.

"Сейчас я могу абсолютно честно сказать, что у меня нет уверенности, что мы стартуем 1 июля. Все из-за того, что есть много технических аспектов. Мы запустили декларации, потом запустили электронный рецепт, а тут надо запустить электронное направление. Оценивая готовность учреждений различного уровня, особенно вторичного к работе с электронными инструментами показало нам, что технологически успеть сделать это до первого июля будет практически невозможно", – говорит Олег Петренко.

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По словам Петренко, НСЗУ совместно с правительством сейчас принимает решение об отсрочке, однако, на сколько именно времени – пока точно неизвестно.

"Амбулаторная специализированная помощь будет частью программы медицинской гарантии 100%, она будет работать с 2020 года – это однозначно. Будет ли работать пилот в этом году и с какого периода – я не могу сказать", – говорит председатель НСЗУ.

Кроме того, Петренко отметил, что пока неизвестно, будут ли предоставлять бесплатно услуги по электронным направлениям частные медицинские учреждения.

"По учреждениям, если по тарифу, предусмотренному на отдельные виды услуг, которые будут входить в набор (его состав еще дорабатывается), будут согласны работать медицинские учреждения частной формы собственности, пациент, получив электронный рецепт, сможет его реализовать в любом заведении, любой формы собственности, у которого есть договор с НСЗУ", – пояснил он.

Ранее в Минздраве анонсировали, что с 1 июля по направлению семейного врача можно будет бесплатно проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении на выбор.