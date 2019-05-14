На Житомирщине 8 учеников оказались в реанимации из-за отравления токсичным веществом в школе (видео)

Всего пострадало более трех десятков учеников.

В г. Коростышев Житомирской области более трех десятков детей пострадали в результате распыления газа в школе.

13 детей были доставлены в больницу, восемь из них находятся в реанимации, сообщает ТСН.

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Инцидент произошел вчера на третьем уроке. Десятки учеников вдруг начали кашлять и задыхаться. Некоторые дети теряли сознание. Всех школьников немедленно эвакуировали. Медики "скорой" диагностировали у 33-х учеников отравление токсическим веществом.

"У нас восемь детей, все поступили в тяжелом состоянии. У них признаки отравления неизвестными газами токсического действия", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Коростышевской районной больницы Денис Кусняк.

Учителя нашли в туалете черный баллончик, без надписи. По камерам вычислили трех восьмиклассников, которые распылили газ в туалете. Их одноклассники предполагают, что ребята хотели сорвать контрольную. Но теперь им грозит наказание за хулиганство.

Сейчас учебный процесс возобновлен. Восемь учеников до сих пор находятся в больнице.

Видео ТСН

Как сообщал УНИАН, в начале мая во Львове отравились более полусотни нацгвардейцев.