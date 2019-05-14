Супрун рассказала, как правильно пить кофе и не навредить здоровью

Чтобы кофе приносил пользу и оставался элементом здорового рациона, его следует употреблять умеренно и руководствоваться ощущениями своего организма.

Кофе может как принести пользу, так и вредить, поэтому нет универсального правила, сколько пить кофе и как он повлияет на здоровье.

Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, если кофе умеренно употреблять ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен. Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. Именно фенольные соединения прежде всего обуславливают полезное влияние кофе на здоровье. Они действуют как антиоксиданты. Полифенолы кофе и кофеин влияют на биохимические процессы и на то, как нейроны общаются между собой.

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Кофе хорошо влияет на различные процессы в организме. В частности, улучшает состояние выстилки (эндотелия) кровеносных сосудов и тем самым уменьшает риск атеросклероза; на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С, уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита, у некоторых людей (имеющих GRIN вариант 2A рецептору глутамата) кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Любители кофе реже болеют диабетом, а у людей, которые быстро разрушают кофеин (то есть "кофе на них не действует") этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. Более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшение настроения.

Кофе также может вредить здоровью. Прежде всего - это медленное обезвреживание кофеина. "Если у вас гены "мощных" цитохромов, то кофе на вас почти не будет действовать, и можно пить много. Владельцы "медленных" цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он действует дольше и сильнее, и вызывает тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушения сна", - пишет Супрун. Также, кофе активирует симпатическую нервную систему, ту самую, что отвечает за реакции "бей и беги", но у кого-то сильнее, у кого слабее. Кроме этого, есть и другие гены, обусловливающие чувствительность к кофе.

"Отсюда вывод: если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон - не пейте кофе. Именно вам он вреден. Другой вариант - декофеинизированный кофе, который имеет антиоксиданты, но не имеет кофеина", - говорит Супрун.

Иногда люди попадают в зависимость от кофе. Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс дофамина, но со временем этот эффект исчезает. "Нейромедиаторы заканчиваются, начинают действовать другие механизмы ощущения усталости и истощения, а мозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. В результате, чтобы их все заблокировать, следует принять еще больше кофе. Тревожность растет, но кофе не возбуждает мозг", - констатирует руководитель Минздрава. Она советует, сделает перерыв на пару недель и не пить кофе. После этого количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

"Распространен миф, что кофе вызывает выброс кортизола и вводит нас в состояние хронического стресса, поэтому кофе пить нельзя. Действительно, если изредка пить кофе, то надпочечники реагируют выбросом кортизола, а мы ощущаем это как магическую силу, что двигает нами навстречу свершениям. Если же кофе пить регулярно, то кортизол больше не выделяется", - добавляет Супрун.

Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.

Одного совета, сколько пить кофе, не существует. "Если он на вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не больше порции в день. Официальные источники чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина", - пишет Супрун.

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Также она отмечает, что кофе можно пить беременным женщинам, но 1-2 раза в день. "Во время беременности кофеин разрушается медленнее, и это следует учитывать. Высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом. Впрочем, кофе не запрещен - запрещено перепотребление", - говорится в сообщении.

"Если вам стоит "сделать рывок", но сил нет, выпейте кофе и поспите 15 минут. Во время сна в мозгу станет меньше аденозиновых рецепторов, и кофеину будет легче заблокировать остальные. Такой трюк поможет чувствовать себя бодрее", - советует Ульяна Супрун.

"Помните, чтобы кофе приносил пользу и оставался элементом здорового рациона - пейте его умеренно и руководствуйтесь ощущениями своего организма", - подытожила Супрун.