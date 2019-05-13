"Парни без ног и с другими тяжелыми ранениями": в Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами с Донбасса (видео)

Волонтер также перечислила необходимые для солдат вещи и продукты.

В военный клинический госпиталь в столице прибыл борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им нужна помощь, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

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"В Киев прилетел борт с ранеными, парни без ног и с другими тяжелыми ранениями. Пост пишу для тех, кто не устал и понимает, что в стране идет война... Сдать кровь можно в Центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9-12, при себе иметь паспорт", – написала она.

Волонтер также перечислила необходимые для солдат вещи и продукты: спортивные костюмы, футболки, белье, носки, размеры 48-52; вода, соки, питьевые йогурты, колбаса, сыр, кофе чай, сладкое; одноразовая посуда и влажные салфетки; из лекарств - "Декасалгин" и "Кетанов" в ампулах.

"Раненых привозят в военной форме, им нужно переодеться", – добавила Юсупова.

Ранее в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".