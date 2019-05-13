В Сумах школьница ради опасной игры в сети порезала руку лезвием

Под влиянием игры девочка порезала себе руку.

На территории города Сумы зарегистрирован случай, когда ученица 6-го класса, которая с октября 2018 играет в мобильном приложении, содержащим небольшие рассказы, лезвием на своей правой руке нанесла соответствующую надпись.

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Поэтому Сумская прокуратура предупредила родителей о непредсказуемых последствиях при использовании подобных мобильных приложений, сообщает пресс-служба ведомства.

"Поэтому основной совет родителям, дети которых имеют доступ к интернету, - чаще общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, особенно тем, в какие игры они играют и что смотрят в сети. Не стесняйтесь обращаться к специалистам за помощью", - советуют в прокуратуре и публикуют номера телефонов и адреса, куда можно обратиться.

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