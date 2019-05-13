В Украине отменены возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори

Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК.

В Министерстве здравоохранения отменили возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори.

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Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 23 апреля соответствующие изменения были внесены в календарь профилактических прививок. Приказ Минздрава №958 «О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине» был зарегистрирован в Министерстве юстиции 25 апреля.

«Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

В Минздраве добавили, что соответствующее решение было принято из-за того, что количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет, и добавили, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.