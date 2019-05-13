Супрун посоветовала украинцам, как уберечься от панических атак

Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особого медицинской помощи.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун отметила, что многие люди хотя бы раз в жизни переживали панические атаки. Это состояние полной растерянности может продолжаться до получаса.

Как пишет Супрун на своей странице в Facebook, панические атаки характеризуются ощущением внезапной и интенсивной тревоги и страха, появлением дрожи, дезориентации в пространстве, тошноты, учащенного и нерегулярного сердцебиения, сухости во рту, одышки, резкой потливости и головокружения. Симптомы не представляют значительной опасности для человека, но сильно пугают.

"Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Важно объяснять себе то, что вызвало беспокойство. Контролируйте свой страх. Переждите", - советует и.о. министра здравоохранения.

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Супрун отметила, что в случае панических атак необходимо попробовать сфокусироваться на том, что окружает, и продолжить заниматься своими делами; попросить близких о поддержке; делать дыхательные упражнения.

"Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особого медицинской помощи. Вызвать скорую стоит, если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя", - уточнила и.о. главы Минздрава.

Как предотвратить панические атаки:

- попробовать разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает симптомы. Важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения;

- искать тематические сообщества - так вы будете знать, что вы не одни с такой проблемой;

- делать ежедневно дыхательные упражнения;

- быть физически активным;

- следить за питанием и полноценно спать;

- отказаться от кофе, алкоголя и табака, они способны даже ухудшать панические атаки;

- обратиться к неврологу или психотерапевту.

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