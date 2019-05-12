"Одной прививки недостаточно": врач объяснил, что нужно для защиты от кори

Врач напомнил, что в этом году от осложнений после кори умерло более 12 человек.

Ко вспышки кори в Украине привело несколько причин. Основные из них – отказ от прививок или вакцинация не в полном объеме.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко, передает «Обозреватель». Он объяснил, почему одной прививки от кори недостаточно и как проверить, помогла ли вакцина выработать иммунитет к опасному заболеванию.

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Врач напомнил, что в этом году от осложнений после кори умерло более 12 человек.

"Распространению кори в Украине способствует несколько причин. Очень много людей не хотят прививать своих детей. Это действительно страшно. Потому что при снижении барьера прививки менее чем за 60% может возникнуть эпидемия, и она уже возникла", - отметил он.

По мнению Сидоренко, в негативном отношении людей к прививкам частично виноваты СМИ.

"Очень мало рассказывают о том, насколько хорошо защищает прививка от кори и других болезней. А не дай Бог какое-то осложнение – на следующий день по всем телеканалам, по всем каналам радио рассказывают", - пояснил он.

Но кроме категорического отказа от прививок, по его словам, существует еще одно ошибочное мнение, не менее опасное.

"Прививки не выполняются в полном объеме. Необходимо две прививки от кори. Очень много людей, проведя одну прививку, считают, что они полностью защищены от заболевания, и на вторые прививки просто не приходят. А этого недостаточно", - подчеркнул медик.

Сидоренко обратил внимание, что для защиты от кори в организме привитого человека должны вырабатываться антитела. Однако у каждого свои индивидуальные особенности, поэтому иногда антитела не вырабатываются в достаточном количестве.

"И тут необходимо, если по правилам, провести двукратные прививки, а после этого лабораторным путем выявить, есть ли у вас иммунитет против коры или нет. И если иммунитета нет, еще раз повторить прививку", - посоветовал врач.