"Я против диет": Гройсман рассказал секрет своего похудения (видео)

Главные правила премьер-министра - правильный рацион и физические нагрузки.

После второго тура президентских выборов многие заметили резкое похудение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Политик долго не комментировал эту тему, но наконец рассказал свой секрет в эфире "Радио НВ".

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Гройсман заявил, что он против диет и не пользовался медикаментами и услугами диетологов для похудения.

"Я просто взял себя в руки, Каким образом? Я категорически против диет. Я считаю, если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, ты начинаешь вновь набирать вес.Ты должен определить для себя такой приемлемый рацион, которого бы тебе хватало и которого было бы достаточно для того, чтобы привести вес в норму. Это первая позиция. И вторая позиция - это физические нагрузки. То есть человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально", - рассказал премьер-министр.

Он также добавил, что отказался от употребления хлеба и картофеля.

"Я очень люблю картошку, невероятно. Но я ее не ем, потому что я принял такое решение", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, диетолог назвала причину, которая мешает похудеть.