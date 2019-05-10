Супрун назвала продукт-"убийцу": как от него отказаться

Избыток соли — одна из ключевых опасностей для нашего здоровья.

Больше всего людей в мире убивает не курение и даже не высокое давление, а неполноценное питание, в частности много соли в рационе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Дневная норма соли для человека, не имеющего серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки, но обычно мы превышаем ее почти вдвое. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет — 2 г в день, от 4 до 6 — 3 г; а от 7 до 10 лет — 5 г.

Супрун перечислила советы, как сделать пищу менее соленой, более полезной и вкусной:

1. Ешьте домашнюю пищу и будьте осторожны с фаст-фудом

Так, сэндвичи из ресторанов фастфуда или другие закуски могут содержать почти дневную норму соли. Особенно много ее в мусороеде — в пицце, хот-догах, спагетти с соусом, копченом мясе и блюдах с кетчупом. Если едите что-то из этого, следите за своим рационом в течение дня и старайтесь избегать соленой пищи.

Кроме того, высокое содержание соли может быть в продуктах, которые не кажутся солеными на вкус. К примеру, это маффины, энергетики, спортивные напитки или зерновые завтраки. Внимательно читайте содержание этих продуктов на этикетках. Если соль или натрий указанные в начале — их здесь много. Советуем отказаться от таких продуктов.

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2. Ешьте больше овощей и фруктов и отдавайте предпочтение свежим продуктам

Заполните половину своей тарелки фруктами и овощами. Нашему организму требуется значительно больше калия, чем натрия. Фрукты и овощи хорошо удовлетворяют эту потребность.

"Полуфабрикаты или уже готовые блюда содержат гораздо больше соли, чем их ингредиенты. Проверяйте этикетки и выбирайте продукты, содержащие не более 300 мг соли на порцию. Вы также можете быть удивлены, что есть продукты, которые содержат много натрия, но не имеют соли в составе. Это потому, что они содержат другие формы натрия, например, глутамат натрия, цират натрия, или питьевую соду (гидрокарбонат натрия)", - советует Супрун.

Также она рекомендует покупать свежие продукты на рынках у фермеров или местных маркетах, не забывать о сезонности.

3. Постепенно поощряйте себя к изменениям

"Начните с уменьшения порций — так вы автоматически уменьшите и количество калорий, и количество соли. Можно руководствоваться довольно простым правилом: чем больше в блюде калорий, тем больше в ней соли", - рассказала и.о. главы Минздрава.

Она добавила, что необходимо тренировать пищевые рецепторы. Исследования доказывают, что мы можем менять свои пищевые привычки, следовательно, и приучить себя наслаждаться несоленой пищей.

"Попробуйте миксовать блюда со своей привычной количеством соли и уменьшенной. Со временем вы перестанете замечать разницу. Наши вкусовые рецепторы почти не способны различить уменьшения соли на четверть", - советует исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Кроме того, избавиться от соли и, одновременно, придать блюдам новых вкусов помогут специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус. Также лучше потреблять йодированную соль, поскольку у многих украинцев наблюдается умеренный дефицит йода.

"Традиционные продукты с высоким содержанием соли заменяйте более полезными альтернативами. Вместо бульонных кубиков готовьте домашний бульон, замените белый хлеб на цельнозерновой, готовые соленые приправы и соусы замените приготовленными собственноручно", - подытожила Супрун.

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