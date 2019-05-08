В Украине в селах уже провели почти 1900 телемедицинских консультаций

Лидерами этого процесса являются Харьковская, Кировоградская и Полтавская области.

В пяти пилотных областях телемедицинская услуга заработала в 905 амбулаториях, уже проведено 1854 телемедицинские консультации (по кардиологии, эндокринологии, дерматологии и пульмонологии) для сельского населения.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

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«На областном уровне мы подобрали 268 узкопрофильных специалистов, которые консультируют семейных врачей с помощью телемедицины на втором и третьем уровнях. Лидерами этого процесса являются Харьковская, Кировоградская и Полтавская области. Уже включились к внедрению телемедицины Луганская, Донецкая, Ивано-Франковская, Ривненская, Николаевская и Киевская области», - отметил Зубко.

«Наша цель - за 2019-2020 годы покрыть все амбулатории сетью интернет, обеспечить их телемедицинским оборудованием, транспортом. Потому что для нас главное, чтобы предложенный стандарт и дальше ментально изменял местное самоуправление», - добавил он.