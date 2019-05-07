Тренер назвал "убийцу" результатов от занятий спортом

Спиртные напитки влияют на занятия спортом, но не все знают, чем это грозит.

Тренер, диетолог и реабилитолог Назар Иванчук объяснил, как спиртные напитки влияют на занятия спортом.

В своем блоге на ТСН он рассказал, чем вреден алкоголь во время занятий спортом.

Читайте такжеКак убрать живот: главные правила борьбы с жиром

Иванчук отметил, что алкоголь понижает синтез протеина в мышцах и повышает уровень катаболического гормона кортизола. Несмотря на это, мышечный рост гарантированно снизится, более того, в этом случае увеличиваются катаболические процессы в мышечной ткани, что скорее будет служить регрессом для вас.

"Алкоголь вызывает обезвоживание. Попадая в организм, алкоголь заставляет почки работать в усиленном режиме, вызывая чрезмерную секрецию жидкости для нейтрализации токсического влияния на весь организм, это и приводит к обезвоживанию. А как вы знаете, вода является ключевым фактом как для построения мышечной ткани, так и для процесса сжигания жиров. Без воды невозможен ни тот, ни другой процесс", - подчеркнул диетолог.

Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, можно ли беременным женщинам употреблять алкоголь.