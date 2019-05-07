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Тренер назвал "убийцу" результатов от занятий спортом

18:13, 07 мая 2019
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Алкоголь вызывает обезвоживание, что сказывается на результатах тренировок / фото pixabay.com

В своем блоге на ТСН он рассказал, чем вреден алкоголь во время занятий спортом.

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Иванчук отметил, что алкоголь понижает синтез протеина в мышцах и повышает уровень катаболического гормона кортизола. Несмотря на это, мышечный рост гарантированно снизится, более того, в этом случае увеличиваются катаболические процессы в мышечной ткани, что скорее будет служить регрессом для вас.

"Алкоголь вызывает обезвоживание. Попадая в организм, алкоголь заставляет почки работать в усиленном режиме, вызывая чрезмерную секрецию жидкости для нейтрализации токсического влияния на весь организм, это и приводит к обезвоживанию. А как вы знаете, вода является ключевым фактом как для построения мышечной ткани, так и для процесса сжигания жиров. Без воды невозможен ни тот, ни другой процесс", - подчеркнул диетолог.

Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, можно ли беременным женщинам употреблять алкоголь.

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Теги: #спорт