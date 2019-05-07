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В больнице Днепра умер раненый на Донбассе 24-летний морпех (фото)

10:11, 07 мая 2019
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В больнице Днепра умер морпех Иван Сакаль / фото facebook.com

Об этом сообщило командование морской пехоты ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

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Многочисленные пулевые ранения старший сержант получил 1 мая. "За жизнь морпеха пять суток боролись лучшие врачи областной больницы имени Мечникова города Днепр. К сожалению, смерть оказалась сильнее. От полученных ранений старший сержант Иван Сакаль умер в стенах больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТСН, морпех Иван Сакаль погиб в возрасте 24 лет. Он родом из Львовской области, ранение в голову получил вблизи поселка Новотроицкое.

Ранее в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".

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Теги: #Днепр#смертьпогода в Днепре