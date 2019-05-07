В больнице Днепра умер раненый на Донбассе 24-летний морпех (фото)

Ранения военный получил вблизи Новотроицкого.

В областной больнице города Днепра умер раненый украинский военный Иван Сакаль.

Об этом сообщило командование морской пехоты ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Днепре врачи спасли бойца с тяжелым ранением головы (фото)

Многочисленные пулевые ранения старший сержант получил 1 мая. "За жизнь морпеха пять суток боролись лучшие врачи областной больницы имени Мечникова города Днепр. К сожалению, смерть оказалась сильнее. От полученных ранений старший сержант Иван Сакаль умер в стенах больницы", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТСН, морпех Иван Сакаль погиб в возрасте 24 лет. Он родом из Львовской области, ранение в голову получил вблизи поселка Новотроицкое.

Ранее в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".