Доктор Комаровский объяснил, когда можно давать антибиотики детям (видео)

Врач предупредил, что антибиотики должны назначать только медики.

Некоторые родители очень часто используют антибиотики, поэтому доктор Евгений Комаровский объяснил, как часто можно их использовать, чтобы не навредить здоровью ребенка.

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"Антибиотики используются не тогда, когда родители считают, что их пора давать, а когда есть бактериальная инфекция, и больше никогда. Есть бактериальная инфекция, которая лечится антибиотиками – мы назначаем антибиотики. Всё", - рассказал эксперт на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что никогда в нормальной стране, в нормальном обществе не должен продаваться антибиотик родителям, не должна мама принимать решение об использовании антибиотика.

"Именно это бесконтрольное применение антибиотиков приводит человечество на грань катастрофы, когда в мире появляются бактерии, устойчивые ко всему. Давайте думать, принимать правильные решения", - отметил Комаровский.

Ранее доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал самый правильный детский ужин.