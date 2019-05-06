Диетолог назвала идеальный десерт

Врач советует покупать 100% черный шоколад и есть его по кусочку-два в день.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская заявила, что яблоко и черный шоколад — это "десерт долгожителя".

На своей странице в Facebook она объяснила, что яблоки содержат мощный флавоноид кверцетин, который влияет на продолжительность жизни.

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Скиталинская подчеркнула, что кверцетин яблока способствует самоуничтожению стареющих клеток внутренней стенки сосудов и стволовых клеток костного мозга, а это улучшает работу почек, сердца, усиливает стрессоустойчивость клеток, подавляет воспаление, снижает риск мутаций, улучшает состояние мышц, предотвращает дряхлость, улучшает выносливость и оздоравливает кишечную микрофлору.

По словам диетолога, максимально черный шоколад, в свою очередь, является источником катехинов: улучшает память, предотвращает депрессию, нормализует давление, выводит лишнюю жидкость из организма, снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что есть можно любой сыр, но выдержанный (зрелый) считается более полезным.