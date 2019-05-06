Супрун рассказала, когда и как нужно мыть руки

Гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни — врачей и всех работников медицинских учреждений.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун напомнила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп.

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Микробы с грязных рук могут попасть в еду и напитки, пока мы готовим или покупаем их. Если же касаться грязными руками лица — могут возникнуть проблемы с кожей, пишет на своей странице в Facebook Супрун.

"Нам нужно тщательно мыть руки водой с мылом. Мытья рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективное. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий", - отметила исполняющая обязанности министра охраны здоровья.

Не забывайте мыть руки обязательно:

- после возвращения с улицы домой;

- до, во время и после приготовления пищи;

- до и после ухода за больным;

- после кашля, чихания, выдувание носа;

- после посещения туалета;

- после контакта с животными.

"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - подытожила Супрун.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о правилах гигиены и объяснила, нужно ли убивать бактерии.