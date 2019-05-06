Супрун рассказала, когда и как нужно мыть руки
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун напомнила, что через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп.
Читайте такжеЭксперты выяснили, что эффективнее: антисептики для рук или мыло
Микробы с грязных рук могут попасть в еду и напитки, пока мы готовим или покупаем их. Если же касаться грязными руками лица — могут возникнуть проблемы с кожей, пишет на своей странице в Facebook Супрун.
"Нам нужно тщательно мыть руки водой с мылом. Мытья рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективное. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий", - отметила исполняющая обязанности министра охраны здоровья.
Не забывайте мыть руки обязательно:
- после возвращения с улицы домой;
- до, во время и после приготовления пищи;
- до и после ухода за больным;
- после кашля, чихания, выдувание носа;
- после посещения туалета;
- после контакта с животными.
"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы", - подытожила Супрун.
Ранее Ульяна Супрун рассказала о правилах гигиены и объяснила, нужно ли убивать бактерии.