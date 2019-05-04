Эксперт назвала простой способ, как похудеть к лету

Чтобы похудеть к лету, эксперт советует постепенно вводить физические нагрузки, отказываться от сахара и мучных изделий.

За месяц можно сбросить от трех до пяти килограммов, если следовать нескольким правилам.

Об этом рассказала эксперт по здоровому образу жизни Мария Вивенко, передает «Обозреватель». Она дала несколько практических рекомендаций и предупредила, что не стоит худеть слишком активно.

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"Не нужно стараться за месяц сбросить все, что вы наедали в течение 8-9 месяцев, с прошлого лета. Это очень опасно, можно навредить своему здоровью", - подчеркнула она.

По данным Вивенко, за 30 дней без вреда для здоровья можно сбросить от 3 до 5 кг. Людям, у которых лишний вес составляет 10-20 кг, понадобится несколько месяцев.

Чтобы похудеть к лету, она советует постепенно вводить физические нагрузки, отказываться от сахара и мучных изделий.

А вот тратить деньги и время на посещение спортзала, совсем необязательно.

"Для занятий спортом достаточно тебя и пола, - уверена Вивенко. - Для простого похудения вполне хватит домашних тренировок, пробежек на улице или велосипеда".

Говоря о комплексе необходимых упражнений, она вспомнила обязательную разминку. Убрать лишние сантиметры помогут прыжки на месте, со скакалкой, приседания, упражнения на пресс. Кстати, многие из них можно делать и в офисных условиях.

Но сообщила специалист и не очень хорошую новость. "Чем больше вес, тем быстрее его можно сбросить. Девушки, которых какие-то отдельные нюансы фигуры не устраивают, худеют медленнее, чем люди с откровенно лишним весом", - предупредила Вивенко.

При этом она порекомендовала не сидеть на диетах, а перейти на правильное питание.

"Где вы себя не будете ограничивать в калорийности продуктов, а где эта калорийность будет наполнена правильными продуктами. Это мясо, рыба, овощи, фрукты. Без бутербродов на перекус и такого прочего", - привела она пример.

"Таким образом, за первые 7-10 дней вы сбросите один-два килограмма. Потому что выйдет вся лишняя вода, которая задерживается через большое количество соленого, сладкого. И уже будет очень хороший эффект", - заверила эксперт.