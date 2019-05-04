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Эксперт назвала простой способ, как похудеть к лету

16:47, 04 мая 2019
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Эксперт рассказала, как похудеть за месяц / фото pixabay.com

Об этом рассказала эксперт по здоровому образу жизни Мария Вивенко, передает «Обозреватель». Она дала несколько практических рекомендаций и предупредила, что не стоит худеть слишком активно.

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"Не нужно стараться за месяц сбросить все, что вы наедали в течение 8-9 месяцев, с прошлого лета. Это очень опасно, можно навредить своему здоровью", - подчеркнула она.

По данным Вивенко, за 30 дней без вреда для здоровья можно сбросить от 3 до 5 кг. Людям, у которых лишний вес составляет 10-20 кг, понадобится несколько месяцев.

Чтобы похудеть к лету, она советует постепенно вводить физические нагрузки, отказываться от сахара и мучных изделий.

А вот тратить деньги и время на посещение спортзала, совсем необязательно.

"Для занятий спортом достаточно тебя и пола, - уверена Вивенко. - Для простого похудения вполне хватит домашних тренировок, пробежек на улице или велосипеда".

Говоря о комплексе необходимых упражнений, она вспомнила обязательную разминку. Убрать лишние сантиметры помогут прыжки на месте, со скакалкой, приседания, упражнения на пресс. Кстати, многие из них можно делать и в офисных условиях.

Но сообщила специалист и не очень хорошую новость. "Чем больше вес, тем быстрее его можно сбросить. Девушки, которых какие-то отдельные нюансы фигуры не устраивают, худеют медленнее, чем люди с откровенно лишним весом", - предупредила Вивенко.

При этом она порекомендовала не сидеть на диетах, а перейти на правильное питание.

"Где вы себя не будете ограничивать в калорийности продуктов, а где эта калорийность будет наполнена правильными продуктами. Это мясо, рыба, овощи, фрукты. Без бутербродов на перекус и такого прочего", - привела она пример.

"Таким образом, за первые 7-10 дней вы сбросите один-два килограмма. Потому что выйдет вся лишняя вода, которая задерживается через большое количество соленого, сладкого. И уже будет очень хороший эффект", - заверила эксперт.

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