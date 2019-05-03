Супрун разрушила мифы о заменителях сахара

Супрун посоветовала, что же делать, если даже мед и коричневый сахар не такие уж и полезные.

Часто сахар заменяют медом, патокой, фруктозой, коричневым сахаром, кленовым или даже сиропом агавы. Мол, они полезные, потому что натуральные.

Но чрезмерное потребление, например, фруктозы может вызвать вздутие и хронические заболевания, среди которых - диабет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Кроме того, фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара многовато — печень превращает его в жир.

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Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тростниковым, который может казаться менее сладким, но в чай его добавляют, пока не станет сладко.

"Мед не лучше других источников простых углеводов. Он так полюбился и надежно закрепился на наших кухнях, потому что долгое время просто не имел альтернатив. Человечество долго могло наслаждаться только медом и патокой, которые, кроме того, были еще и дорогими. Мед дает быстрый заряд энергии истощенному человеку. И действительно исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром", - пишет Супрун.

Также она раскритиковала сладкие газированные напитки, которые содержат мальтдекстрозу — сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный — как и все простые сахара, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. Систематическое потребление сладких напитков увеличивает риски ожирения или диабета.

Поэтому исполняющая обязанности главы Минздрава посоветовала, что же делать, если даже мед и коричневый сахар не такие уж и полезные:

🔸 Приучайте себя к несладким вкусам

Откажитесь от сладких чая и кофе, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте немного ягод или пару кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хоть гликемическая нагрузка не меняется. Так вы не наберете лишний вес, а еще сэкономите кучу денег на кленовых сиропах и лечении зубов.

🔸 Достойная альтернатива сахару, меду и сиропам — фрукты

Конечно, они тоже содержат много фруктозы, но еще и — витамины, актиоксиданты, клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт — хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня.

🔸 Если же фруктов мало и хочется чего-то сладкого, выбирайте черный шоколад или орехи. Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.